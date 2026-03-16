Добыча нефти приостановлена на крупнейших месторождениях юга Ирака — глава Миннефти
16:12 16.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Добыча нефти временно остановлена на крупнейших месторождениях юга Ирака, включая Западную Курну и Маджнун в провинции Басра. Об этом сообщил в видеообращении министр нефти арабской республики Хайян Абдель Гани.
По его словам, приостановка добычи затронула «Западную Курну — 1» и «Западную Курну — 2», Файху и Маджнун, а также некоторые месторождениях в [провинции] Майсан» на юго-востоке страны». «Добыча, хотя и в уменьшенном объеме, продолжается на месторождениях в центральной части страны для снабжения электростанций», — сообщил он.
