Добыча нефти приостановлена на крупнейших месторождениях юга Ирака — глава Миннефти

16:12 16.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Добыча нефти временно остановлена на крупнейших месторождениях юга Ирака, включая Западную Курну и Маджнун в провинции Басра. Об этом сообщил в видеообращении министр нефти арабской республики Хайян Абдель Гани.

По его словам, приостановка добычи затронула «Западную Курну — 1» и «Западную Курну — 2», Файху и Маджнун, а также некоторые месторождениях в [провинции] Майсан» на юго-востоке страны». «Добыча, хотя и в уменьшенном объеме, продолжается на месторождениях в центральной части страны для снабжения электростанций», — сообщил он.

НОВОСТИ

17:00 16.03.2026
В Подмосковье школьник ударил ножом одноклассника, мальчик госпитализирован
0
35
16:32 16.03.2026
Украина отказалась от встречи с Венгрией и Словакией по нефтепроводу «Дружба» — Сийярто
0
119
16:00 16.03.2026
ЕК назвала «ошибкой» призыв премьера Бельгии возобновить энергоимпорт из России
0
176
15:45 16.03.2026
472 молодых ученых получили поддержку в рамках Стипендиальной программы Сбера в этом учебном году
0
161
15:32 16.03.2026
Из слов Трампа по Украине следует, что Киев тормозит урегулирование — Песков
0
209
15:12 16.03.2026
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 230 военных
0
217
15:00 16.03.2026
Долина подала иск о возмещении 176 млн рублей к забравшему у нее деньги курьеру
0
244
14:32 16.03.2026
США и Куба заключат соглашение, в противном случае Вашингтон сделает, что сделать необходимо - Трамп
0
285
14:12 16.03.2026
Польше нужно пересмотреть отношения с ЕС, если членство в союзе будет невыгодным — политик
0
299
14:00 16.03.2026
У ЕС нет денег на смягчение энергетического шока, вызванного конфликтом в Иране — WSJ
0
336

