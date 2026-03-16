Украина отказалась от встречи с Венгрией и Словакией по нефтепроводу «Дружба» — Сийярто

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия и Словакия предложили провести в Брюсселе встречу с министром энергетики Украины по вопросу возобновления работы нефтепровода «Дружба», но Киев от нее отказался. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по прибытии в столицу Бельгии на совещание с коллегами из стран Евросоюза.

Он отметил, что Украина продолжает блокировать поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

«Мы предложили вместе со словаками провести сегодня в Брюсселе трехстороннюю встречу с министром энергетики Украины, но украинская сторона в последний момент от нее отказалась», — сказал Сийярто журналистам в Брюсселе, где проходят заседания Совета ЕС по иностранным делам и Совета по вопросам энергетики и транспорта.