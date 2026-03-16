0
0
119
НОВОСТИ

Украина отказалась от встречи с Венгрией и Словакией по нефтепроводу «Дружба» — Сийярто

16:32 16.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия и Словакия предложили провести в Брюсселе встречу с министром энергетики Украины по вопросу возобновления работы нефтепровода «Дружба», но Киев от нее отказался. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по прибытии в столицу Бельгии на совещание с коллегами из стран Евросоюза.

Он отметил, что Украина продолжает блокировать поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

«Мы предложили вместе со словаками провести сегодня в Брюсселе трехстороннюю встречу с министром энергетики Украины, но украинская сторона в последний момент от нее отказалась», — сказал Сийярто журналистам в Брюсселе, где проходят заседания Совета ЕС по иностранным делам и Совета по вопросам энергетики и транспорта.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 16.03.2026
Режим ЧС введен в Новосибирской области из-за вспышек заболеваний среди КРС
0
11
17:00 16.03.2026
В Подмосковье школьник ударил ножом одноклассника, мальчик госпитализирован
0
50
16:12 16.03.2026
Добыча нефти приостановлена на крупнейших месторождениях юга Ирака — глава Миннефти
0
150
16:00 16.03.2026
ЕК назвала «ошибкой» призыв премьера Бельгии возобновить энергоимпорт из России
0
184
15:45 16.03.2026
472 молодых ученых получили поддержку в рамках Стипендиальной программы Сбера в этом учебном году
0
167
15:32 16.03.2026
Из слов Трампа по Украине следует, что Киев тормозит урегулирование — Песков
0
215
15:12 16.03.2026
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 230 военных
0
222
15:00 16.03.2026
Долина подала иск о возмещении 176 млн рублей к забравшему у нее деньги курьеру
0
249
14:32 16.03.2026
США и Куба заключат соглашение, в противном случае Вашингтон сделает, что сделать необходимо - Трамп
0
291
14:12 16.03.2026
Польше нужно пересмотреть отношения с ЕС, если членство в союзе будет невыгодным — политик
0
303

Возврат к списку