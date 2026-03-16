Режим ЧС введен в Новосибирской области из-за вспышек заболеваний среди КРС

17:12 16.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Новосибирской области в связи со вспышками заболеваний бешенством и пастереллезом среди скота. Об этом журналистам сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

«Режим ЧС введен на территории всей Новосибирской области», — сказал министр, уточнив, что мера позволит эффективно координировать действия и максимально купировать перемещения животных и продукции животного происхождения.

