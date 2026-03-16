Четверть населения РФ к 2030 году будет в возрасте 60 лет и старше — Мурашко

18:00 16.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Демографические тренды показывают, что 25,4% от населения России к 2030 году будут составлять люди 60 лет и старше. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Мы наблюдаем два тренда в последнее время: это рост числа высокотехнологичных операций и увеличение возраста населения. Тренд показывает, что к 2030 году 25,4% составит число лиц старшего возраста (60 лет и старше — прим. ТАСС). Поэтому драйвером для увеличения продолжительности жизни, сохранения здоровья является не только развитие хирургии и тех медицинских технологий, которые позволяют это сделать, но и других, которые смещают акцент от агрессивного и хирургического лечения на более ранние механизмы выявления заболеваний», — сказал он в ходе пленарной сессии форума «Здоровое общество».

Мурашко добавил, что Россия в сфере здравоохранения перешла от модели, ориентированной на лечение болезни, к сохранению здоровья и раннему выявлению симптомов возможного заболевания.

