Румыния будет стороной конфликта, если она предоставит базы для ВС США — МИД Ирана
18:40 16.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Румыния будет рассматриваться как участник конфликта на Ближнем Востоке, если предоставит свои базы для Вооруженных сил США. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи в ходе пресс-конференции.
«Если Румыния предоставит свои базы США, мы дадим соответствующую юридическую и политическую реакцию. <…> Безусловно, Румыния будет рассматриваться как участник военной агрессии против Ирана, и это действие с точки зрения международного права полностью недопустимо», — сказал он.
Ранее телеканал Digi24 сообщил, что США обратились к Румынии с запросом о предоставлении возможности использования авиабазы Михаил Когэлничану для проведения операций против Ирана. Позднее стало известно, что президент Румынии Никушор Дан заявил о согласии Бухареста на размещение самолетов и военнослужащих США на авиабазе.
