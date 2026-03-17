Над регионами РФ за ночь сбили 206 украинских БПЛА
09:00 17.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО сбили за ночь 206 украинских БПЛА над регионами России, в том числе 40 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 16 марта до 07:00 мск 17 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 206 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 62 — над территорией Брянской области, 43 — над Московским регионом, в том числе 40 БПЛА, летевших на Москву, 28 — над территорией Краснодарского края, 18 — над территорией Республики Крым, 12 — над территорией Смоленской области, 9 БПЛА — над территорией Калужской области, 8 — над территорией Белгородской области, 6 — над территорией Ростовской области, 4 — над территорией Ленинградской области, 3 — над территорией Астраханской области, один — над территорией Республики Адыгея и 12 БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря», — сообщили в военном ведомстве.
