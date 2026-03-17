Иран готов к длительной войне и сейчас не думает о дипломатическом решении конфликта — МИД

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иранские власти готовы как угодно долго вести боевые действия и сейчас не сконцентрированы на поисках дипломатического варианта урегулирования нынешнего конфликта в регионе. Об этом заявил представитель руководства иранского министерства иностранных дел.

«Иран готов воевать столько, сколько потребуется», — указал высокопоставленный сотрудник МИД Ирана, слова которого процитировал телеканал Ash-Sharq. «И в настоящее время, — добавил он, — Тегеран не сосредоточен на дипломатическом решении [конфликта]».