Разведка США считает, что руководство Ирана сохраняет власть и единство — WP

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведывательные службы США полагают, что руководство Ирана сохраняет власть в стране и не проявляет каких-либо признаков внутреннего раскола, несмотря на проведение американо-израильской военной операции против исламской республики. Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник в газете The Washington Post (WP).

По словам ее источников, разведывательные службы США считают, что «иранский режим консолидирует власть». Как следует из материала, «согласно оценкам разведки США, подготовленным после начала войны, иранский режим останется целостным и, возможно, будет ободрен, поскольку посчитает, что он противостоял [американскому президенту Дональду] Трампу и выжил». В публикации отмечается, что американские должностные лица и аналитики не видят каких-либо «явных признаков раскола или наличия перебежчиков» в руководстве Ирана. Американская разведка также не считает, что в Иране в ближайшее время возможна смена власти.

В публикации подчеркивается, что государства Персидского залива из числа союзников США, «рассержены и встревожены» из-за сложившейся ситуации. Они, в частности, недовольны действиями вашингтонской администрации. «Они начали эту войну ради Израиля, а потом оставили нас одних справляться с нападениями», — отметил один из источников из числа должностных лиц арабских государств. Как он добавил, власти США перед началом операции против Ирана заверяли, что «военная конфронтация будет быстрой». «У нас нет планов ведения продолжительной войны. Нам нужно завершить как можно скорее», — сообщил источник.