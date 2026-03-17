Союзники США не соглашаются на вступление в коалицию по Ормузскому проливу — Axios
10:20 17.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Попытки США создать коалицию для восстановления судоходства в Ормузском проливе пока не привели к какому-либо результату. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
По его данным, реакция различных партнеров Америки варьируется «от скептицизма до категорического „нет“. Как проинформировали источники, американская администрация добивается вхождения в такой альянс Великобритании, Франции, Германии, Италии, Австралии, Канады, стран Персидского залива и Иордании. США также обратились с подобным предложением к Японии и Южной Корее.
Однако лидеры Германии, Италии и Японии уже исключили возможность направления в регион кораблей ВМС. Президент Франции Эмманюэль Макрон, согласно одному из источников, «не дал однозначного ответа, но на данный момент это отказ».
Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас объявила о том, главы МИД ЕС отказались отправить в Ормузский пролив военные корабли, в том числе находящиеся в Красном море в рамках европейской военно-морской миссии Aspides.
