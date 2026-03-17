Ормузский пролив больше нельзя будет использовать, как прежде — спикер парламента Ирана

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ормузский пролив больше не сможет функционировать так, как это было до агрессии США и Израиля против Ирана. Об этом заявил председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

«Пролив сейчас закрыт. Мы не хотели его закрывать, но он закрыт. Ормузский пролив больше не может быть таким, как раньше, и не вернется к прежним условиям, потому что с присутствием США и сионистского режима безопасности больше нет», — приводит его слова телеканал SNN.