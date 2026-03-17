Буддистские храмы в Таиланде отменяют обряды кремации из-за дефицита топлива
11:20 17.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Буддистские храмы в ряде регионов Таиланда вынуждены отменять ритуалы кремации или проводят их реже из-за дефицита топлива на фоне конфликта на Ближнем Востоке, который привел к росту цен на нефть и газ на мировом рынке.
Так, храм Ват Саман Раттанарам в провинции Чаченгсау обратился к подписчикам в соцсетях с просьбой предоставить информацию, на каких заправочных станция можно приобрести дизельное топливо. «Нам нужно пополнить запасы для кремации, но мы не можем нигде его найти», — цитирует газета Bangkok Post сообщение.
Служители храма пояснили, что на некоторых заправках продают топливо лишь при предоставлении свидетельства о смерти и выдают не более 50 литров дизеля на руки, чего недостаточно для кремации тела взрослого человека. Председатель управляющего комитета храма Крисада Махавириотхаи сказал, что из-за дефицита топлива его работа в ближайшие недели будет серьезно осложнена, а служителям придется откладывать кремацию в некоторых случаях.
Храм Ват Махатхат в провинции Накхонпханом вовсе приостановил работу своего крематория. В этом регионе заправочные станции отказываются продавать топливо в переносные емкости, что лишает монахов возможности делать запасы. Топливо продается только для заправки автомобильных средств. В храме рассчитывают добиться, чтобы для покупок топлива в ритуальных целях было сделано исключение.
Аналогичная ситуация наблюдается в странах Южной Азии, писала ранее газета Financial Times (FT). По ее данным, с дефицитом топлива столкнулись крематории Индии, Пакистана и Бангладеш.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать