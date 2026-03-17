0
0
45
НОВОСТИ

Буддистские храмы в Таиланде отменяют обряды кремации из-за дефицита топлива

11:20 17.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Буддистские храмы в ряде регионов Таиланда вынуждены отменять ритуалы кремации или проводят их реже из-за дефицита топлива на фоне конфликта на Ближнем Востоке, который привел к росту цен на нефть и газ на мировом рынке.

Так, храм Ват Саман Раттанарам в провинции Чаченгсау обратился к подписчикам в соцсетях с просьбой предоставить информацию, на каких заправочных станция можно приобрести дизельное топливо. «Нам нужно пополнить запасы для кремации, но мы не можем нигде его найти», — цитирует газета Bangkok Post сообщение.

Служители храма пояснили, что на некоторых заправках продают топливо лишь при предоставлении свидетельства о смерти и выдают не более 50 литров дизеля на руки, чего недостаточно для кремации тела взрослого человека. Председатель управляющего комитета храма Крисада Махавириотхаи сказал, что из-за дефицита топлива его работа в ближайшие недели будет серьезно осложнена, а служителям придется откладывать кремацию в некоторых случаях.

Храм Ват Махатхат в провинции Накхонпханом вовсе приостановил работу своего крематория. В этом регионе заправочные станции отказываются продавать топливо в переносные емкости, что лишает монахов возможности делать запасы. Топливо продается только для заправки автомобильных средств. В храме рассчитывают добиться, чтобы для покупок топлива в ритуальных целях было сделано исключение.

Аналогичная ситуация наблюдается в странах Южной Азии, писала ранее газета Financial Times (FT). По ее данным, с дефицитом топлива столкнулись крематории Индии, Пакистана и Бангладеш.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку