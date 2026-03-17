Киев может столкнуться с нехваткой ракет для ПВО через 1-3 месяца — СМИ
12:05 17.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина из-за конфликта на Ближнем Востоке через один-три месяца может столкнуться с острым дефицитом ракет PAC-3 для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом пишет агентство РБК-Украина.
Как пояснили эксперты, ситуация вокруг Ирана усилит глобальный дефицит систем ПВО и ракет к ним, так как спрос значительно превышает производство. «Если говорить о краткосрочной перспективе, то довольно быстро мы можем столкнуться с тем, что нам будут нужны ракеты к Patriot, а мы нигде не найдем даже 30, потому что их, возможно, не будет ни у Европы, ни у США. И это будет большая проблема», — приводит РБК-Украина слова эксперта по вооружениям Ивана Киричевского.
По подсчетам агентства, мировое производство ракет PAC-3 MSE составляет примерно 650 единиц в год. В то время как за несколько недель конфликта на Ближнем Востоке могло быть использовано более 1 000 таких ракет, Украина за зиму могла применить около 117 PAC-3, подсчитали в РБК-Украина.
Как отмечают аналитики агентства, сейчас Patriot — это единственный тип ЗРК на вооружении украинской армии, способный сбивать баллистические ракеты, официальных данных по сбитию таких ракет франко-итальянскими системами SAMP/T нет. При этом, рассказывают эксперты, европейские производители уже несколько лет работают над усовершенствованием своего комплекса.
По информации РБК-Украина, Киев может получить от Франции первые модернизированные комплексы SAMP/T NG в текущем году и будет «испытывать их в реальных боевых условиях».
НОВОСТИ
- 13:00 17.03.2026
- В Ормузском проливе пока военное положение, чтобы США не снабжали свои базы — посол Ирана
- 12:32 17.03.2026
- Кошта выступил против угроз Зеленского в адрес Орбана
- 12:20 17.03.2026
- Экономика Белоруссии в начале года продолжила охлаждаться — обзор ЕАБР
- 12:00 17.03.2026
- ЕК выделила 120 млн евро на подготовку энергетики Украины к следующей зиме
- 11:32 17.03.2026
- Стрелявший по полицейским в Крыму также бросил в них взрывное устройство — МВД
- 11:20 17.03.2026
- Буддистские храмы в Таиланде отменяют обряды кремации из-за дефицита топлива
- 11:08 17.03.2026
- Собянин: Завершен важный этап строительства новой станции метро «Достоевская»
- 11:05 17.03.2026
- Ормузский пролив больше нельзя будет использовать, как прежде — спикер парламента Ирана
- 11:00 17.03.2026
- Пожар на авианосце USS Gerald R. Ford не могли потушить более 30 часов — NYT
- 10:32 17.03.2026
- В Одесской области повреждена энергетическая инфраструктура
