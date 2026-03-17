НОВОСТИ

Кошта выступил против угроз Зеленского в адрес Орбана

12:32 17.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Европейского совета Антониу Кошта высказался против угроз Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Мы не можем мириться с тем, когда — даже в эмоциональный момент — кто-то обращается к лидеру государства — члена Евросоюза неподобающим образом», — сказал Кошта в интервью консорциуму европейских агентств ENR, в состав которого входит агентство Europa Press.

При этом глава Евросовета считает неприемлемым блокировку Будапештом решения ЕС о предоставлении Киеву «военного кредита» на 90 млрд евро.

