Бюрократическую нагрузку на учителей можно снизить более чем вдвое — Фадеев

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бюрократическая нагрузка на школьных учителей была снижена более чем в два раза в школах, где работала специальная группа по дебюрократизации. Об этом сообщил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

На заседании рабочей группы СПЧ по образованию Фадеев сказал, что поручение президента РФ Владимира Путина по дебюрократизации обязанностей учителей выполняется. В частности, была создана специальная группа, которая выработала меры по снижению уровня бюрократизации.

«И те регионы, школы, где работала эта группа, там действительно произошло снижение бюрократизации. Грубо говоря, более чем вдвое была снижена нагрузка там, где работал группа. Но это небольшая часть школ», — сказал Фадеев.

Он отметил, что дальше возникает вопрос, как это будет расширятся на все образовательное пространство России.