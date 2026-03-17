ВСУ за сутки потеряли около 1 240 военных в зоне СВО

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суточные потери ВСУ на всех участках спецоперации составили около 1 240 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В зоне группировки «Север» противник потерял до 270 солдат, в зоне группировки «Запад» — более 170. В результате действий группировок «Южная» и «Центр» потери ВСУ составили до 200 и свыше 280 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли более 255 солдат в зоне группировки «Восток» и до 65 в зоне ответственности группировки «Днепр».