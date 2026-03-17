Темп развития средств поражения у соперника такой, что любой регион РФ под угрозой — Шойгу

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Динамика развития средств поражения и изощренность их методов применения у противников таковы, что ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на выездном совещании в Уральском федеральном округе.

Он обратил внимание, что на сегодняшний день первоочередными целями противника «являются объекты военного назначения, транспорта и топливно-энергетического комплекса».

«А динамика развития средств поражения, в первую очередь беспилотных систем, изощренность методов их применения таковы, что ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности», — указал Шойгу.