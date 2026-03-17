ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Сопычь и Каленики — МО РФ
14:32 17.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска взяли под контроль населенные пункты Сопычь (Сумская область) и Каленики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Сопычь Сумской области», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что также подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Каленики в ДНР.
