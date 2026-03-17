В 2025 г. почти в 4 раза увеличились воздушные атаки Киева на инфраструктуру РФ — Шойгу

Количество предпринятых Киевом воздушных атак на инфраструктуру на территории России увеличилось почти в 4 раза в прошлом году. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на выездном совещании в Уральском федеральном округе.

«В прошедшем году почти в 4 раза увеличилось число предпринятых противником воздушных атак на объекты инфраструктуры в различных российских регионах (в 2025 году совершено свыше 23 тыс. атак (в 2024 г. — 6,2 тыс.)», — указал он.