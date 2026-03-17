РФ готова оказать всю посильную помощь Кубе — Песков
16:00 17.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва готова оказать всю посильную помощь Гаване, эти вопросы прорабатываются с кубинскими визави. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Большие гуманитарные проблемы складываются в этой стране. Мы как Россия готовы оказать всю посильную помощь. Все эти вопросы прорабатываются с нашими кубинскими визави», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, готова ли Москва оказать помощь Гаване на фоне наложенных на Кубу ограничений.
НОВОСТИ
- 16:12 17.03.2026
- Российские силы рассекли группировку ВСУ к югу от Константиновки — Кимаковский
- 15:52 17.03.2026
- Сбер второй год подряд поддержит все 24 предмета Всероссийской олимпиады школьников
- 15:32 17.03.2026
- Военное сопровождение в Ормузском проливе реанимирует судоходство лишь на 10% — The Times
- 15:12 17.03.2026
- В 2025 г. почти в 4 раза увеличились воздушные атаки Киева на инфраструктуру РФ — Шойгу
- 15:00 17.03.2026
- ВСУ за сутки потеряли около 1 240 военных в зоне СВО
- 14:32 17.03.2026
- ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Сопычь и Каленики — МО РФ
- 14:12 17.03.2026
- Темп развития средств поражения у соперника такой, что любой регион РФ под угрозой — Шойгу
- 14:00 17.03.2026
- Токаев подписал новую конституцию Казахстана и указ о мерах по ее реализации
- 13:32 17.03.2026
- РФ противостоит 56 странам, пытающимся совершать диверсии и теракты на ее объектах — Шойгу
- 13:12 17.03.2026
- Бюрократическую нагрузку на учителей можно снизить более чем вдвое — Фадеев
