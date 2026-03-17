РФ готова оказать всю посильную помощь Кубе — Песков

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва готова оказать всю посильную помощь Гаване, эти вопросы прорабатываются с кубинскими визави. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Большие гуманитарные проблемы складываются в этой стране. Мы как Россия готовы оказать всю посильную помощь. Все эти вопросы прорабатываются с нашими кубинскими визави», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, готова ли Москва оказать помощь Гаване на фоне наложенных на Кубу ограничений.