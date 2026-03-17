НОВОСТИ

Жители Магадана выбегали на улицу из-за ощутимого землетрясения

17:32 17.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Магадана, где зафиксировали ощутимое землетрясение, выбегали из домов с детьми и животными. Об этом ТАСС сообщила местная жительница Юлия Иванова.

Подземные толчки зафиксировали вечером 17 марта. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Магаданской области, магнитуда составила 5,8, толчки ощущались по всему региону. Все службы работают в штатном режиме, проводятся обследование жилого фонда, СЗО и объектов ЖКХ. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

«Я живу на пятом этаже. Примерно в 22:05 (14:05 мск) началась сильная тряска, по ощущениям около 6 баллов, в начале толчка было тяжело устоять на ногах, сильно шатало. Я находилась в ванной и с полок начали падать предметы. Мы с мужем выбежали в коридор, стояли в дверном проеме. Люди выбегали на улицу, с детьми, с животными. Сейчас мы собираем документы и вещи на случай еще одного толчка. Боимся, что на этот раз может быть сильнее», — сказала она.

