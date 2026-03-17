Жители Магадана выбегали на улицу из-за ощутимого землетрясения
17:32 17.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жители Магадана, где зафиксировали ощутимое землетрясение, выбегали из домов с детьми и животными. Об этом ТАСС сообщила местная жительница Юлия Иванова.
Подземные толчки зафиксировали вечером 17 марта. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Магаданской области, магнитуда составила 5,8, толчки ощущались по всему региону. Все службы работают в штатном режиме, проводятся обследование жилого фонда, СЗО и объектов ЖКХ. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
«Я живу на пятом этаже. Примерно в 22:05 (14:05 мск) началась сильная тряска, по ощущениям около 6 баллов, в начале толчка было тяжело устоять на ногах, сильно шатало. Я находилась в ванной и с полок начали падать предметы. Мы с мужем выбежали в коридор, стояли в дверном проеме. Люди выбегали на улицу, с детьми, с животными. Сейчас мы собираем документы и вещи на случай еще одного толчка. Боимся, что на этот раз может быть сильнее», — сказала она.
НОВОСТИ
- 17:12 17.03.2026
- Верховный суд запретил получать наследство родителям, уклонявшимся от воспитания детей
- 17:00 17.03.2026
- ЕС пообещал Киеву средства на «ремонт» нефтепровода «Дружба»
- 16:32 17.03.2026
- Три вековых температурных рекорда побиты в марте в Москве
- 16:12 17.03.2026
- Российские силы рассекли группировку ВСУ к югу от Константиновки — Кимаковский
- 16:00 17.03.2026
- РФ готова оказать всю посильную помощь Кубе — Песков
- 15:52 17.03.2026
- Сбер второй год подряд поддержит все 24 предмета Всероссийской олимпиады школьников
- 15:32 17.03.2026
- Военное сопровождение в Ормузском проливе реанимирует судоходство лишь на 10% — The Times
- 15:12 17.03.2026
- В 2025 г. почти в 4 раза увеличились воздушные атаки Киева на инфраструктуру РФ — Шойгу
- 15:00 17.03.2026
- ВСУ за сутки потеряли около 1 240 военных в зоне СВО
- 14:32 17.03.2026
- ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Сопычь и Каленики — МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать