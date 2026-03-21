Трамп допустил возможность скорого завершения операции против Ирана

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава американской администрации Дональд Трамп допустил возможность скорого завершения военной операции против Ирана. Соответствующую публикацию он разместил в пятницу в социальной сети Truth Social.

«Мы приближаемся к достижению наших целей по мере того, как рассматриваем возможность сворачивания военных усилий на Ближнем Востоке применительно к <…> Ирану», — заявил хозяин Белого дома. Среди преследуемых США целей он перечислил уничтожение ракетного потенциала исламской республики, ее военно-промышленного комплекса, ВВС, флота и средств ПВО. Кроме того, по словам Трампа, США рассчитывают лишить Иран возможностей получения ядерного оружия, а также обеспечить «защиту на высшем уровне» своих союзников на Ближнем Востоке, в том числе Бахрейна, Израиля, Катара, Кувейта, ОАЭ и Саудовской Аравии.