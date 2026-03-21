Демократия в Европе умирает из-за вмешательства лидеров ЕС в дела других стран — Орбан
16:00 21.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейская демократия умирает из-за вмешательства лидеров Евросоюза во внутренние дела других стран, в частности, в предстоящие 12 апреля парламентские выборы в Венгрии. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая на международной Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште.
«Европейская демократия умирает из-за упадка в экономике, цензуры и вмешательства Брюсселя во внутренние дела других стран», — сказал глава правительства. Орбан отметил, что сейчас руководство ЕС практически открыто «вмешивается в венгерские выборы», действуя при этом в интересах Украины и стремясь оказать поддержку политической оппозиции в Венгрии.
- 15:00 21.03.2026
- Пезешкиан заверил соседние страны, что Иран не намерен конфликтовать с ними
- 14:50 21.03.2026
- Сотрудники «Роснефти» высадили 46 миллионов деревьев за пять лет
- 14:00 21.03.2026
- Ормузский пролив должны охранять не США - Трамп
- 13:00 21.03.2026
- ВСУ потеряли в зоне СВО около 1 310 солдат за сутки
- 12:30 21.03.2026
- США и Израиль нанесли удар по ядерному объекту Ирана в Натанзе, утечек нет — Tasnim
- 12:00 21.03.2026
- США могут начать наземную фазу операции в Иране — экс-глава контртеррористического центра
- 11:30 21.03.2026
- Реставрацию Ханского дворца в Бахчисарае планируют завершить в 2027 году
- 11:00 21.03.2026
- ВВП Аргентины вырос на 4,4% в 2025 году
- 10:30 21.03.2026
- Капитализация мировых авиакомпаний упала на $53 млрд из-за ситуации вокруг Ирана — FT
- 10:00 21.03.2026
- Израильская армия наступает на четырех направлениях на юге Ливана — СМИ
