16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейская демократия умирает из-за вмешательства лидеров Евросоюза во внутренние дела других стран, в частности, в предстоящие 12 апреля парламентские выборы в Венгрии. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая на международной Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште.

«Европейская демократия умирает из-за упадка в экономике, цензуры и вмешательства Брюсселя во внутренние дела других стран», — сказал глава правительства. Орбан отметил, что сейчас руководство ЕС практически открыто «вмешивается в венгерские выборы», действуя при этом в интересах Украины и стремясь оказать поддержку политической оппозиции в Венгрии.