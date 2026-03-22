CENTCOM: Иран не сбил ни одного американского истребителя
21:00 22.03.2026 Источник: Интерфакс
Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) в воскресенье опровергло сообщение о том, что иранские средства ПВО сбили американский истребитель F-15.
Американские военные назвали эти сведения "ложью".
"В ходе операции "Эпическая ярость" американские войска совершили более 8 тыс. боевых вылетов. Иран не сбил ни одного американского истребителя", - заявили в CENTCOM.
По сообщению иранской гостелерадиокомпании, вооруженные силы Ирана заявили, что в ходе конфликта с США и Израилем недавно перехватили истребитель F-15.
