НОВОСТИ

CENTCOM: Иран не сбил ни одного американского истребителя

21:00 22.03.2026 Источник: Интерфакс

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) в воскресенье опровергло сообщение о том, что иранские средства ПВО сбили американский истребитель F-15.

Американские военные назвали эти сведения "ложью".

"В ходе операции "Эпическая ярость" американские войска совершили более 8 тыс. боевых вылетов. Иран не сбил ни одного американского истребителя", - заявили в CENTCOM.

По сообщению иранской гостелерадиокомпании, вооруженные силы Ирана заявили, что в ходе конфликта с США и Израилем недавно перехватили истребитель F-15.

НОВОСТИ

