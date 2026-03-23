В армии США все больше недовольных перспективами войны с Ираном — HuffPost
09:32 23.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отсутствие понятных и достижимых целей военной операции против Ирана является одной из основных причин недовольства в армии США. Об этом сообщает портал HuffPost со ссылкой на интервью с действующими и бывшими военнослужащими.
«Я слышу от военнослужащих следующие слова: „Мы не хотим умирать за Израиль, не хотим быть политическими пешками“, — приводит издание слова неназванного резервиста, который выступает наставником для молодых солдат. Резервист также указал, что за последние шесть недель уже шесть раз узнавал об отказе военнослужащих от участия в боевых действиях „по соображениям совести“.
Военные, в частности, полагают, что плохо спланированная операция подвергает их излишней опасности без видимой стратегической выгоды. При этом многие ветераны считают, что военная операция в настоящее время находится на грани того, чтобы превратиться в затяжной конфликт наподобие вторжения США в Ирак или Афганистан.
