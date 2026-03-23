Группировка ВСУ в Константиновке разрезана пополам — силовики
10:32 23.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска разрезали пополам украинскую группировку в Константиновке. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, штурмовые группы клином вошли в город с восточной стороны, разделив ВСУ на две части.
«Группировка противника в Константиновке разрезана пополам. Российские силы вошли в город клином с востока, разрезав таким образом оборону ВСУ», — сообщили в силовых структурах.
Огневое воздействие на противника также оказывается с северного и южного флагов.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать