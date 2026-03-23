В ДНР пытались подорвать автомобиль чиновника, теракт пресечен — Пушилин
11:05 23.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецслужбы ДНР пресекли попытку подорвать автомобиль с одним из региональных чиновников, сообщил в эфире «Вестей» глава ДНР Денис Пушилин.
«На днях удалось сотрудникам УФСБ донецкого совместно с коллегами предотвратить террористический акт. Хотели подорвать машину с одним из наших чиновников. Злоумышленник задержан, дает признательные показания», — сообщил Пушилин.
