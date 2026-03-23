ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 275 военных — МО РФ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 275 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили свыше 245 военнослужащих, «Запад» — до 180, «Южная» — до 180, «Центр» — свыше 375, «Восток» — более 260, «Днепр» — свыше 35 военнослужащих.