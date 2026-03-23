Песков назвал лживыми сообщения о контактах РФ и США по поддержке Ирана и Украины
14:32 23.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Утверждения газеты Politico, будто Москва предлагала Вашингтону отказаться от передачи разведывательных данных Киеву в обмен на аналогичный шаг в отношении Тегерана, не просто неправдивы — они лживы. Такую характеристику дал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это сообщение, мы его видели, безусловно, — прокомментировал представитель Кремля. — Оно относится к категории неправдивых, а точнее — лживых сообщений».
