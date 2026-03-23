НОВОСТИ

Песков назвал лживыми сообщения о контактах РФ и США по поддержке Ирана и Украины

14:32 23.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Утверждения газеты Politico, будто Москва предлагала Вашингтону отказаться от передачи разведывательных данных Киеву в обмен на аналогичный шаг в отношении Тегерана, не просто неправдивы — они лживы. Такую характеристику дал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это сообщение, мы его видели, безусловно, — прокомментировал представитель Кремля. — Оно относится к категории неправдивых, а точнее — лживых сообщений».

15:32 23.03.2026
Гражданка РФ найдена мертвой в одной из гостиниц Тбилиси — МВД Грузии
15:12 23.03.2026
Безработица в РФ в начале года была низкой, инфляция — менее 6%, сообщил Путин
15:00 23.03.2026
Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран обсудили прекращение боевых действий
14:34 23.03.2026
Собянин: Новая школа искусств в Филимонковском районе откроется в сентябре
14:12 23.03.2026
Нефтегазовым компаниям РФ стоит направить рост доходов на погашение долгов — Путин
14:00 23.03.2026
В январе ВВП России был на 2,1% ниже, чем год назад — Путин
13:32 23.03.2026
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 275 военных — МО РФ
13:12 23.03.2026
Контрразведка Индии раскрыла шпионскую сеть Пакистана, действовавшую в Нью-Дели и Мумбаи
13:00 23.03.2026
Иран заминирует Персидский залив, если США нападут на иранские острова — Совет обороны
12:32 23.03.2026
Большинство американцев считают, что операция США против Ирана идет не по плану — опрос
