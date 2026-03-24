0
0
167
НОВОСТИ

ВСУ беспилотником атаковали реанимационное отделение Васильевской ЦРБ

12:00 24.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником здание реанимационного отделения Васильевской центральной районной больницы (ЦРБ). Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

«БПЛА неустановленного типа в ударном снаряжении атаковал здание реанимационного отделения Васильевской центральной районной больницы. Повреждены оконные остекления. К счастью, благодаря оперативной работе наших служб и тому, что большинство пациентов находилось в укрытиях, жертв удалось избежать. Информации о пострадавших не поступало», — написал он.

Губернатор добавил, что на месте работают оперативные службы, нанесенный ущерб будет устранен в ближайшее время. Ситуация находится под контролем.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку