В МВД РФ опровергли рост желающих получить загранпаспорта из-за желания эмигрировать

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация о росте желающих получить загранпаспорта для эмиграции из России не соответствует действительности. Об этом сообщили в миграционной службе МВД РФ.

«В сети Интернет опубликован ряд материалов о сложностях у граждан Российской Федерации при оформлении загранпаспортов. Речь идет преимущественно об обращениях в подразделения по вопросам миграции крупных городов. Утверждения, что возникшая ситуация обусловлена ростом интереса жителей страны к эмиграции, являются голословными и не соответствуют действительности», — сказали в службе.

В МВД добавили, что данная государственная услуга была и остается одной из самых востребованных, основной массив обращений граждан традиционно приходится на предотпускной сезон: с марта по сентябрь.