ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 150 военнослужащих
15:00 26.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 150 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.
Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили свыше 210 военнослужащих, «Запад» — более 180, «Южная» — свыше 100, «Центр» — до 315, «Восток» — свыше 300, «Днепр» — до 45 военных.
НОВОСТИ
- 15:32 26.03.2026
- Основные вопросы по украинскому урегулированию еще не согласованы — Песков
- 15:12 26.03.2026
- Более 40% молодых жителей Германии готовы покинуть страну ради лучшей жизни — опрос
- 14:32 26.03.2026
- В МВД РФ опровергли рост желающих получить загранпаспорта из-за желания эмигрировать
- 14:12 26.03.2026
- Более 52% поляков негативно оценивают деятельность главы Еврокомиссии — опрос
- 14:00 26.03.2026
- Пилот Ка-226, упавшего в Дагестане в 2025 году, не умел управлять вертолетом — отчет МАК
- 13:40 26.03.2026
- Российские ученые нашли способ оптимизировать работу моделей искусственного интеллекта
- 13:32 26.03.2026
- Экспорт нефти из Ирака сократился на 70% из-за войны США и Израиля против Ирана — FT
- 13:12 26.03.2026
- Цена нефти марки Brent росла почти на 3%
- 13:00 26.03.2026
- Индия ускорила заключение контрактов на импорт нефти, в том числе с РФ — ТВ
- 12:32 26.03.2026
- Иран призвал США сдаться и признать поражение
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать