Более 40% молодых жителей Германии готовы покинуть страну ради лучшей жизни — опрос

15:12 26.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 21% молодых жителей Германии активно работают над тем, чтобы покинуть страну ради улучшения жизненных условий. В целом 41% молодежи выражают готовность к такому сценарию, пишет газета Bild со ссылкой на ежегодный тематический опрос.

Почти треть опрошенных признались, что нуждаются в психологической поддержке, что стало рекордным показателем для этой серии опросов, которая проводится с 2010 года. 23% респондентов сообщили, что у них есть финансовые долги, что также стало рекордным уровнем.

«Когда внутри страны решение таких основных вопросов, как покупка или аренда жилья, обеспечение личного дохода, развитие карьеры, кажется сложным, то альтернативы за границей становятся привлекательнее», — прокомментировал газете результаты исследования один из его авторов Килиан Хампель из Констанцского университета.

Авторы исследования отмечают, что мотивация к работе у молодых немцев остается высокой, но при этом растут сомнения относительно того, оправдывает ли себя в Германии прилежный труд. В частности, респонденты стали хуже оценивать собственные карьерные перспективы из-за опасений, что технологии искусственного интеллекта лишат их работы. Параллельно этому растет привлекательность среди молодежи профессионального обучения.

