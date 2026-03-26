Основные вопросы по украинскому урегулированию еще не согласованы — Песков
15:32 26.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Основные, представляющие критический интерес для России вопросы по украинскому урегулированию пока не согласованы, в том числе — территориальный вопрос. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он назвал «абсолютно ложными измышления», будто бы еще в феврале РФ была близка к заключению мирного соглашения по Украине, но перестала быть заинтересована в этом после начала военной операции США и Израиля против Ирана.
«Действительно, в ходе состоявшихся раундов трехсторонних переговоров удалось проделать определенное расстояние в сторону урегулирования, но основные, представляющие критический интерес для российской стороны вопросы по-прежнему не были согласованы», — сказал представитель Кремля. Среди этих тем он назвал территориальный вопрос.
