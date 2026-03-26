Последствия конфликта на Ближнем Востоке пока трудно спрогнозировать — Путин

16:00 26.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эскалация конфликта в Ближневосточном регионе поставила под удар целый ряд отраслей. Последствия этого конфликта пока трудно спрогнозировать, причем даже тем, кто в него вовлечен, отметил президент РФ Владимир Путин.

«Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке вносит все более заметный вклад в ситуацию сегодняшнего дня и приносит значимый ущерб международным логистическим, производственным, кооперационным цепочкам», — подчеркнул глава государства на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Путин обратил внимание на то, что под ударом оказались целые отрасли, связанные с добычей и переработкой углеводородов, металлов, с выпуском удобрений и многих других товаров и товарных позиций. «Последствия конфликта на Ближнем Востоке пока трудно в точности спрогнозировать. Мне кажется, что те, кто вовлечен в конфликт, и сами ничего не могут спрогнозировать», — отметил российский лидер.

