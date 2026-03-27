РФ ждет справедливого наказания за атаку на Русский дом в Праге — Россотрудничество

12:20 27.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва рассчитывает на справедливое наказание за нападение на Русский дом в Праге. Об этом заявили ТАСС в Россотрудничестве.

«26 марта поздно вечером Русский дом в Праге подвергся нападению. Неизвестные забросали здание культурного центра бутылками с зажигательной смесью. Три из шести „коктейлей Молотова“ не взорвались. В результате атаки никто не пострадал. Брошенные „коктейли“ повредили окна библиотеки и фасад здания. На место оперативно прибыли полиция и несколько бригад пожарных. Нападавший скрылся до приезда служб, — отметили в Россотрудничестве. — Надеемся, что это преступление будет раскрыто, а виновные понесут справедливое наказание».

