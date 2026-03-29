The Telegraph предсказывает масштабный кризис на рынке удобрений, если конфликт на Ближнем Востоке продолжится
09:00 29.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Продление конфликта на Ближнем Востоке на месяц или более чревато беспрецедентным по своему масштабу кризисом на рынке удобрений. Об этом предупредила 27 марта британская газета The Telegraph.
Как отмечает издание, из-за военной операции США и Израиля против Ирана поставки мочевины, аммиака и серы прекратились на 27 «критически важных» дней. Кризис наступил как раз в момент, когда в крупных сельскохозяйственных районах Северного полушария приближается весенний посевной сезон, а в Австралии — зимний.
«Будет достаточно плохо, даже если Ормузский пролив откроют завтра, но, если война продлится еще месяц или больше, это будет действительно чудовищный кризис, подобного которому никто из нас прежде не видел», — приводит издание мнение бывшего руководителя отдела торговли и рынков Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Абдолрезы Аббасиана.
НОВОСТИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать