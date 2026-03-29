The Telegraph предсказывает масштабный кризис на рынке удобрений, если конфликт на Ближнем Востоке продолжится

09:00 29.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продление конфликта на Ближнем Востоке на месяц или более чревато беспрецедентным по своему масштабу кризисом на рынке удобрений. Об этом предупредила 27 марта британская газета The Telegraph.

Как отмечает издание, из-за военной операции США и Израиля против Ирана поставки мочевины, аммиака и серы прекратились на 27 «критически важных» дней. Кризис наступил как раз в момент, когда в крупных сельскохозяйственных районах Северного полушария приближается весенний посевной сезон, а в Австралии — зимний.

«Будет достаточно плохо, даже если Ормузский пролив откроют завтра, но, если война продлится еще месяц или больше, это будет действительно чудовищный кризис, подобного которому никто из нас прежде не видел», — приводит издание мнение бывшего руководителя отдела торговли и рынков Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Абдолрезы Аббасиана.

НОВОСТИ

09:20 29.03.2026
Президент Польши: Евросоюз нуждается в срочном ремонте...
0
56
09:10 29.03.2026
WP: Пентагон готовится к наземным операциям в Иране продолжительностью несколько недель
0
88
20:34 28.03.2026
На борту десантного корабля ВМС США на Ближний Восток прибыл батальон морской пехоты
0
963
19:22 28.03.2026
Зеленский через СМИ отреагировал на слова Рубио, обвинившего его во лжи по поводу переговоров
0
1289
15:50 28.03.2026
Глава Росатома Алексей Лихачев прокомментировал текущую ситуацию на АЭС «Бушер»
0
1137
14:30 28.03.2026
Глава Rheinmetall: У украинцев на кухне есть 3D-принтеры, и они производят детали для дронов. Это не инновация
0
1297
13:34 28.03.2026
Сильные дожди привели к обрушению ж/д моста на перегоне Хасавюрт - Кадиюрт СКЖД
0
1145
13:25 28.03.2026
Сбер: Цифровой рубль не конкурирует с криптовалютой
0
1096
12:49 28.03.2026
В столице Дагестана введен режим ЧС из-за сильных ливней
0
1040
11:18 28.03.2026
Белгородская и Курская области получат дополнительные средства из фонда правительства
0
1153

