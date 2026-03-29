WP: Пентагон готовится к наземным операциям в Иране продолжительностью несколько недель
09:10 29.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пентагон проводит подготовку к возможным сухопутным операциям США в Иране, которые могут продлиться в течение нескольких недель. Об этом сообщила в субботу газета The Washington Post (WP).
По словам ее источников, «по мере прибытия американских солдат и морских пехотинцев на Ближний Восток Пентагон готовится к наземным операциям в Иране продолжительностью несколько недель, это может стать опасным новым этапом в войне, если президент [США] Дональд Трамп решит пойти на эскалацию». Как уточняется в публикации, потенциальные сухопутные операции не будут предусматривать «полномасштабного вторжения» американских сил в Иран. Вместо этого они, вероятно, «могут включать в себя вылазки с участием спецназа и обычных сухопутных войск». По словам источников, целью этих операций, в частности, может быть захват иранского острова Харк или уничтожение вооружений в прибрежных районах вблизи Ормузского пролива. Один из источников допустил, что на выполнение этих задач потребуется «пара месяцев».
Как отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя данную публикацию, «задача Пентагона состоит в проведении подготовки для обеспечения главнокомандующему максимальной свободы действий». «Это не означает, что президент принял решение», — добавила она.
