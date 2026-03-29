Президент Польши: Евросоюз нуждается в срочном ремонте...

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Евросоюза политику, которая противоречит интересам Польши и ослабляет европейские страны. Как передала в субботу радиостанция RMF FM, с таким заявлением выступил президент республики Кароль Навроцкий на конференции консерваторов CPAC в американском городе Даллас (штат Техас).

«Мы были частью [Европейского] союза 20 лет, и теперь он нуждается в срочном ремонте. Мы видим политику, которая <…> рискует ослабить основы нашей силы. Мы видим, как бюрократы принимают решения, противоречащие здравому смыслу. Вместо того, чтобы укреплять Европу, они ослабляют ее», — сказал он.