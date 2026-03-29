В одном из сел Дагестана из-за наводнения пришлось эвакуировать все население

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жителей села Адильотар Хасавюртовского района в Дагестане эвакуируют из-за наводнения, подтопившего около 500 домов. Об этом заявил врио главы района Багаутдин Мамаев.

«Мы находимся в поселении Адильотар, где ситуация у нас наиболее сложная. На сегодняшний момент 468 домов подтоплено, идет эвакуация населения полностью», — заявил Мамаев в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале. Ситуация продолжает оставаться на полном контроле, отметил он.