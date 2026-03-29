НОВОСТИ

У мошенников сейчас стала популярной схема предложения «горящих» туров – сенатор Шейкин

12:00 29.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мошенническая схема с горящими турами получила распространение в РФ. Аферисты представляются менеджерами туристической фирмы и предлагают туры по низкой цене, рассказал ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

«Самая распространенная схема сейчас — это предложения горящих туров с явно заниженной ценой. Человек попадает на платформу со знакомым интерфейсом, похожим на сайт крупного оператора, или получает сообщение от „тур-менеджера“ в мессенджере. Жертве говорят о том, что это ограниченное предложение, остались последние места, необходимо срочно принять решение и обязательно внести предоплату. После перевода денег связь обрывается», — рассказал сенатор.

При этом офлайн-сценарии мошенничества с турами тоже никуда не делись, отметил парламентарий.

