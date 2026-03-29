Председатель комиссии СПЧ: Есть высокая вероятность того, что команда Telegram договорится с Россией
11:30 29.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Есть высокая вероятность того, что команда Telegram выполнит требования российского законодательства и работа мессенджера будет восстановлена в РФ. Об этом заявил ТАСС председатель комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Ионов.
«Насколько мне известно, есть высокая вероятность того, что команда Telegram договорится с РФ и выполнит те условия, которые требуются, особенно в части экстремизма и тех каналов, которые несут угрозу для национальной безопасности нашей стран», — сказал собеседник агентства.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать