Председатель комиссии СПЧ: Есть высокая вероятность того, что команда Telegram договорится с Россией

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Есть высокая вероятность того, что команда Telegram выполнит требования российского законодательства и работа мессенджера будет восстановлена в РФ. Об этом заявил ТАСС председатель комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Ионов.

«Насколько мне известно, есть высокая вероятность того, что команда Telegram договорится с РФ и выполнит те условия, которые требуются, особенно в части экстремизма и тех каналов, которые несут угрозу для национальной безопасности нашей стран», — сказал собеседник агентства.