0
0
91
НОВОСТИ

ЕК приняла программу военных инвестиций для Украины в 1,5 млрд евро

15:32 30.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия приняла программу военных инвестиций в размере 1,5 млрд евро для поставок оружия на Украину и развития ее ВПК. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

«Еврокомиссия приняла рабочую программу в 1,5 млрд евро в рамках Европейской военно-промышленной программы для развития и модернизации европейской и украинской военной промышленности», — говорится в заявлении.

Из этих денег 700 млн евро будут выделены на закупки систем борьбы с беспилотниками, ракет и боеприпасов для поддержки Украины, 260 млн евро будут направлены «на развитие и модернизацию» военной промышленности Украины. Реализация программы должна начаться с 31 марта.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку