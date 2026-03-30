ЕК приняла программу военных инвестиций для Украины в 1,5 млрд евро
15:32 30.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия приняла программу военных инвестиций в размере 1,5 млрд евро для поставок оружия на Украину и развития ее ВПК. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.
«Еврокомиссия приняла рабочую программу в 1,5 млрд евро в рамках Европейской военно-промышленной программы для развития и модернизации европейской и украинской военной промышленности», — говорится в заявлении.
Из этих денег 700 млн евро будут выделены на закупки систем борьбы с беспилотниками, ракет и боеприпасов для поддержки Украины, 260 млн евро будут направлены «на развитие и модернизацию» военной промышленности Украины. Реализация программы должна начаться с 31 марта.
- 16:00 30.03.2026
- Европу ждет экономическая катастрофа при наземной операции США против Ирана — Вучич
- 15:12 30.03.2026
- Иран может выйти из ДНЯО — МИД
- 15:00 30.03.2026
- Вучич заявил, что контракт на поставки российского газа в Сербию продлен на 3 месяца
- 14:32 30.03.2026
- ВС РФ освободили Новоосиново в Харьковской области
- 14:28 30.03.2026
- Собянин: Вольерный комплекс для панды Катюши откроется в этом году
- 14:12 30.03.2026
- Трейдеры ожидают беспрецедентного повышения цен на нефть Saudi Aramco — Bloomberg
- 14:00 30.03.2026
- ВСУ за сутки потеряли около 1 360 военных в зоне СВО
- 13:32 30.03.2026
- ВС РФ освободили Луговское в Запорожской области
- 13:12 30.03.2026
- Церемония схождения Благодатного огня пройдет в ограниченном формате — полиция Израиля
- 13:00 30.03.2026
- В Иране заявили, что Тегеран умоляют вести переговоры по Ормузскому проливу
