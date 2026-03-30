ЕК приняла программу военных инвестиций для Украины в 1,5 млрд евро

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия приняла программу военных инвестиций в размере 1,5 млрд евро для поставок оружия на Украину и развития ее ВПК. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

«Еврокомиссия приняла рабочую программу в 1,5 млрд евро в рамках Европейской военно-промышленной программы для развития и модернизации европейской и украинской военной промышленности», — говорится в заявлении.

Из этих денег 700 млн евро будут выделены на закупки систем борьбы с беспилотниками, ракет и боеприпасов для поддержки Украины, 260 млн евро будут направлены «на развитие и модернизацию» военной промышленности Украины. Реализация программы должна начаться с 31 марта.