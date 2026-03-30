Европу ждет экономическая катастрофа при наземной операции США против Ирана — Вучич

Президент Сербии Александар Вучич считает, что Европа может столкнуться с величайшей экономической катастрофой в своей истории в случае реализации планов США по осуществлению наземной операции против Ирана.

«Если начнется наземная атака, атака на принадлежащие Ирану острова, наземная атака на Иран, мир, особенно Европа, столкнется с величайшей катастрофой в своей истории — энергетической и экономической», — заявил Вучич в ходе обращения к нации.