НОВОСТИ

В ЕС назвали «загадочным» решение Украины приостановить проверку нефтепровода «Дружба»

10:20 31.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение Украины о приостановке проверки нефтепровода «Дружба» в ЕС назвали «загадочным». Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники.

«У нас нет четкого представления о том, что за игру ведет Украина», — заявил неназванный дипломат ЕС.

Другие диппредставители сообщества назвали попытки Киева препятствовать проверке трубопровода «неразумными», «непонятными» и «загадочными». По данным портала, инспекционная миссия ЕС, координируемая Еврокомиссией (ЕК), уже несколько недель находится на Украине и ожидает от Киева разрешения на доступ к месту повреждения трубопровода. По словам дипломатов, «от разблокировки „Дружбы“ выиграют все стороны».

