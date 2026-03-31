Каллас сообщила, что у нее нет хороших новостей по кредиту для Украины
17:40 31.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, прибывшая с визитом в Киев, сообщила, что у нее нет хороших новостей о выделении кредита для Украины на 90 млрд евро.
«У нас есть определенные препятствия на пути, как относительно 20-го пакета санкций, так и относительно выделения кредита. Работа продолжается, чтобы преодолеть эти препятствия. Но, к сожалению, на данный момент у меня нет хороших новостей, и я не могу сообщить, что этот кредит будет предоставлен», — сказала она на брифинге с главой МИД Украины Андреем Сибигой, видеозапись которого опубликована в YouTube-канале агентства Укринформ.
Сибига сразу поспешил высказать обвинения в сторону Будапешта. «Госпожа Кая Каллас очень дипломатично сказала, что у нас есть одно препятствие. Так я назову это препятствие — это Венгрия», — заявил он.
НОВОСТИ
- 17:27 31.03.2026
- Собянин: Москва продолжит поддерживать проект «Православная энциклопедия»
- 17:12 31.03.2026
- Трамп определит дальнейшие шаги по НАТО, но США многое ясно о союзниках — шеф Пентагона
- 17:00 31.03.2026
- Франция закрыла небо для самолетов, следовавших в Израиль — президент США
- 16:55 31.03.2026
- В 2ГИС теперь можно пополнить «Тройку» в Москве
- 16:53 31.03.2026
- Николай Патрушев отметил деградацию научного флота в РФ
- 16:32 31.03.2026
- Монголия просит РФ не поднимать продажную цену на нефть
- 16:12 31.03.2026
- Радиопираты мешают авиасообщению на севере Италии
- 16:00 31.03.2026
- Критическая инфраструктура РФ под защитой, но не всегда ее можно на 100% добиться — Песков
- 15:32 31.03.2026
- Патрушев назвал создание морских беспилотников важнейшей задачей
- 15:12 31.03.2026
- Москва примет меры, если страны ЕС дали коридор для ударов БПЛА по РФ — Песков
