НОВОСТИ

Каллас сообщила, что у нее нет хороших новостей по кредиту для Украины

17:40 31.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, прибывшая с визитом в Киев, сообщила, что у нее нет хороших новостей о выделении кредита для Украины на 90 млрд евро.

«У нас есть определенные препятствия на пути, как относительно 20-го пакета санкций, так и относительно выделения кредита. Работа продолжается, чтобы преодолеть эти препятствия. Но, к сожалению, на данный момент у меня нет хороших новостей, и я не могу сообщить, что этот кредит будет предоставлен», — сказала она на брифинге с главой МИД Украины Андреем Сибигой, видеозапись которого опубликована в YouTube-канале агентства Укринформ.

Сибига сразу поспешил высказать обвинения в сторону Будапешта. «Госпожа Кая Каллас очень дипломатично сказала, что у нас есть одно препятствие. Так я назову это препятствие — это Венгрия», — заявил он.

