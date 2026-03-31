В Госдуму поступил законопроект, обязывающий банки передавать в ФНС данные обо всех безналичных платежах физлиц в адрес компаний

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который обязывает банки передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию обо всех безналичных платежах физлиц в адрес компаний и ИП с указанием ИНН плательщика и получателя.

Законопроект (N1192006-8) размещен в электронной базе данных парламента. Поправки вносятся в закон о контрольно-кассовой технике (ККТ) и закон о банках и банковской деятельности.

Законопроект предлагает схему, при которой кредитные организации будут обязаны передавать в ФНС информацию о каждой безналичной операции физлица в адрес компании или ИП. В этой информации будет указан ИНН плательщика (если он дал согласие) и ИНН получателя денег.

При этом сведения об ИНН покупателя-физлица передаются только при наличии его согласия. ИНН получателя средств (продавца) передается во всех случаях.