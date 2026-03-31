Арагчи: Иран не согласен на перемирие и стремимся к полному окончанию войны, не только встране, но и во всем регионе
21:41 31.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран не устраивает простое прекращение огня, он стремится к окончанию войны на всем Ближнем Востоке. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.
«Мы не согласны на перемирие и стремимся к полному окончанию войны, не только в Иране, но и во всем регионе. Условия Ирана включают в себя гарантии недопущения повторных агрессий и выплату компенсаций за ущерб», — сказал он в интервью телеканалу Al Jazeera.
