НОВОСТИ

Арагчи: Иран не согласен на перемирие и стремимся к полному окончанию войны, не только встране, но и во всем регионе

21:41 31.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран не устраивает простое прекращение огня, он стремится к окончанию войны на всем Ближнем Востоке. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

«Мы не согласны на перемирие и стремимся к полному окончанию войны, не только в Иране, но и во всем регионе. Условия Ирана включают в себя гарантии недопущения повторных агрессий и выплату компенсаций за ущерб», — сказал он в интервью телеканалу Al Jazeera.

НОВОСТИ

21:00 31.03.2026
Украине указали способ, как получить от Европы 4 млрд евро, не учитывая позицию Венгрии
0
185
20:09 31.03.2026
Еврокомиссия призывает страны ЕС экономить авиакеросин и дизтопливо
0
240
19:20 31.03.2026
С начала операции против Ирана цены на газ в Европе выросли на 70%, на нефть – на 60% - еврокомиссар
0
296
18:49 31.03.2026
Март текущего года стал рекордно жарким за все 247 лет метеонаблюдений в Москве
0
337
18:20 31.03.2026
В Госдуму поступил законопроект, обязывающий банки передавать в ФНС данные обо всех безналичных платежах физлиц в адрес компаний
0
374
18:00 31.03.2026
Объекты Microsoft, Apple, Boeing и других американских компаний в регионе могут оказаться под ударами Ирана - КСИР
0
419
17:40 31.03.2026
Каллас сообщила, что у нее нет хороших новостей по кредиту для Украины
0
453
17:27 31.03.2026
Собянин: Москва продолжит поддерживать проект «Православная энциклопедия»
0
385
17:12 31.03.2026
Трамп определит дальнейшие шаги по НАТО, но США многое ясно о союзниках — шеф Пентагона
0
424
17:00 31.03.2026
Франция закрыла небо для самолетов, следовавших в Израиль — президент США
0
487

