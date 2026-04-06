Иран разрешил судам с гуманитарными грузами проход через Ормузский пролив
18:30 04.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы и правительство Ирана разрешили коммерческим судам с гуманитарными грузами и товарами первой необходимости проходить через Ормузский пролив. Об этом сообщило агентство Tasnim.
По его информации, соответствующее распоряжение было направлено исполняющим обязанности замглавы Минсельхоза Ирана Хуманом Фатхи руководству организации портов и морского судоходства исламской республики. В документе указывается, что выданное разрешение касается кораблей, следующих в иранские порты или уже находящихся в акватории Оманского залива.
«В связи с согласием правительства <…> и вооруженных сил <…> на проход кораблей, перевозящих гуманитарные грузы, в частности, базовые товары и корма для животных, через Ормузский пролив, просим дать указание обеспечить их проход согласно протоколам», — приводит агентство выдержку из письма чиновника. При этом власти Ирана не уточнили, разрешен ли выход судов других стран с гуманитарными грузами из Персидского залива через Ормузский пролив.
