В Дагестане из-за камнепада, засыпавшего дорогу, оказались заблокированы 53 села

10:10 Источник: Интерфакс

Камнепад произошел на автодороге в Гунибском районе Дагестана, нарушено движение транспорта с 53 селами Чародинского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике в воскресенье.

"Имеется информация о заблокированных населенных пунктах в результате камнепада в Гунибском районе на автодороге республиканского значения "Гуниб - Цуриб" в районе населенного пункта Кулла. Дорожное сообщение перекрыто. Заблокированы 53 населенных пункта Чародинского района", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что для расчистки обвала скальных пород на место происшествия перебрасывается спецтехника.