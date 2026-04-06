В Дагестане из-за камнепада, засыпавшего дорогу, оказались заблокированы 53 села
10:10 05.04.2026 Источник: Интерфакс
Камнепад произошел на автодороге в Гунибском районе Дагестана, нарушено движение транспорта с 53 селами Чародинского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике в воскресенье.
"Имеется информация о заблокированных населенных пунктах в результате камнепада в Гунибском районе на автодороге республиканского значения "Гуниб - Цуриб" в районе населенного пункта Кулла. Дорожное сообщение перекрыто. Заблокированы 53 населенных пункта Чародинского района", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что для расчистки обвала скальных пород на место происшествия перебрасывается спецтехника.
