Телеканал CNN подсчитал количество потерянных США самолетов по ходу иранской операции

Соединенные Штаты потеряли, как минимум, семь военных самолетов с начала операции против Ирана, сообщает телеканал CNN.

В частности, в пятницу силы противовоздушной обороны Ирана в ходе отдельных инцидентов сбили истребитель F-15, экипаж которого был спасен в ходе поисковых операций на иранской территории, и штурмовик огневой поддержки A-10, летчик которого катапультировался над Кувейтом перед тем, как самолет разбился.

В начале марта США потеряли три истребителя F-15, которые по ошибке были сбиты истребителем кувейтских ВВС F-18. Американские летчики успешно катапультировались, приземлившись на территории Кувейта. Как заявил на этой неделе министр войны США Пит Хегсет, все летчики вернулись к выполнению рейдов на цели в Иране.

12 марта самолет-заправщик KC-135 разбился в Ираке. Все шесть членов экипажа погибли. Самолет не был сбит вражеским огнем, а столкнулся с другим аналогичным самолетом, который смог благополучно приземлиться.