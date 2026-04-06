Телеканал CNN подсчитал количество потерянных США самолетов по ходу иранской операции
13:31 05.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты потеряли, как минимум, семь военных самолетов с начала операции против Ирана, сообщает телеканал CNN.
В частности, в пятницу силы противовоздушной обороны Ирана в ходе отдельных инцидентов сбили истребитель F-15, экипаж которого был спасен в ходе поисковых операций на иранской территории, и штурмовик огневой поддержки A-10, летчик которого катапультировался над Кувейтом перед тем, как самолет разбился.
В начале марта США потеряли три истребителя F-15, которые по ошибке были сбиты истребителем кувейтских ВВС F-18. Американские летчики успешно катапультировались, приземлившись на территории Кувейта. Как заявил на этой неделе министр войны США Пит Хегсет, все летчики вернулись к выполнению рейдов на цели в Иране.
12 марта самолет-заправщик KC-135 разбился в Ираке. Все шесть членов экипажа погибли. Самолет не был сбит вражеским огнем, а столкнулся с другим аналогичным самолетом, который смог благополучно приземлиться.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать