Телеканал CNN подсчитал количество потерянных США самолетов по ходу иранской операции

13:31 05.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты потеряли, как минимум, семь военных самолетов с начала операции против Ирана, сообщает телеканал CNN.

В частности, в пятницу силы противовоздушной обороны Ирана в ходе отдельных инцидентов сбили истребитель F-15, экипаж которого был спасен в ходе поисковых операций на иранской территории, и штурмовик огневой поддержки A-10, летчик которого катапультировался над Кувейтом перед тем, как самолет разбился.

В начале марта США потеряли три истребителя F-15, которые по ошибке были сбиты истребителем кувейтских ВВС F-18. Американские летчики успешно катапультировались, приземлившись на территории Кувейта. Как заявил на этой неделе министр войны США Пит Хегсет, все летчики вернулись к выполнению рейдов на цели в Иране.

12 марта самолет-заправщик KC-135 разбился в Ираке. Все шесть членов экипажа погибли. Самолет не был сбит вражеским огнем, а столкнулся с другим аналогичным самолетом, который смог благополучно приземлиться.

НОВОСТИ

20:30 05.04.2026
Маркировка взрывчатки, найденной на газопроводе в Сербии, указывает на то, что она была произведена в США - контрразведка
0
674
20:00 05.04.2026
Французский вооруженные силы получат дополнительное финансирование
0
579
19:10 05.04.2026
У Ирана есть еще один «энергетический» козырь против США - СМИ
0
805
18:00 05.04.2026
Четыре страны договорились усилить защиту трубопровода «Турецкий поток» - Сийярто
0
830
17:00 05.04.2026
Борьбу за ресурсы NYT называет одной главных причин возвращения американцев на Луну
0
912
16:00 05.04.2026
Иран «окажется в аду», если не откроет Ормузский пролив - Трамп
0
770
15:40 05.04.2026
Из-за ливня и подтопления в Махачкале деформировался многоквартирный дом
0
755
13:00 05.04.2026
В Иране подключение к сети Интернет отсутствует уже больше месяца - NetBlocks
0
1054
12:10 05.04.2026
Вучич сообщил Орбану об обнаружении взрывчатки на объекте газопровода между Сербией и Венгрией
0
1100
11:50 05.04.2026
Посол Китая в России надеется на установление безвизового режима между КНР и РФ «навсегда»
0
904

Возврат к списку